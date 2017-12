Inwoner van Sneek opgepakt in No Surrender onderzoek

De politie heeft een 59-jarige man uit Sneek aangehouden in het onderzoek naar motorclub No Surrender. In dezelfde zaak is dinsdagochtend ook de 53-jarige baas van de motorclub aangehouden in zijn woning in Emmen. Hij wordt onder andere verdacht van zware mishandeling, bedreiging en diefstal met geweld. De man uit Sneek wordt ervan verdacht dat hij de No Surrender baas in 2014 en 2015 inzette voor het oplossen van zakelijke conflicten, terwijl hij wist dat er sprake was van strafbare feiten. Beide verdachten zitten vast voor verder onderzoek.

De politie heeft dinsdagochtend invallen gedaan in de woningen van de twee verdachten in Sneek en Emmen en ook in een bedrijfsgebouw in Drachten. De aanhoudingen zijn onderdeel van een al langer lopend onderzoek naar de motorclub.