Een automobilist is maandagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Lemsterweg tussen Bant en Lemmer. Door de gladheid raakt de bestuurder in de berm. Daar botste hij tegen een boom. De bestuurder raakte licht gewond. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een berger weggesleept.