De situatie op de Friese wegen is dinsdagochtend sterk verbeterd. Maandagavond werd in Fryslân nog code rood gegeven omdat de situatie gevaarlijk was. Arriva haalde alle bussen van de weg. Rijkswaterstaat waarschuwt desalniettemin nog wel voor gladheid, omdat het op kan vriezen. "Matig uw snelheid", is het devies.