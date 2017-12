Bij een woningbrand in de Konvooistraat in Leeuwarden is in de nacht van maandag op dinsdag een persoon gewond geraakt. Het vuur brak om ongeveer één uur uit. De brandweer heeft het slachtoffer en zijn hond uit de woning gehaald. De bewoner is overgebracht naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk had hij rook binnengekregen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.