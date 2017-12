Fries speelde grote rol bij invoeren algemeen kiesrecht

''Domela Nieuwenhuis zette zich al eerste persoon in de Tweede Kamer in voor de invoering van het algemeen kiesrecht.'' Dat zegt historicus Siem van der Woude van het Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Tresoar in Leeuwarden. Domela Nieuwenhuis zat in de Tweede Kamer als vertegenwoordiger van het district Schoterland en was het eerste socialistische Kamerlid.

Het is dinsdag exact honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht werd ingevoerd in Nederland. De invoering betekende voor Fryslân als provincie niet veel, omdat onze regio geografisch en politiek gezien aan de rand bleef liggen. Volgens Van der Woude voelden de Friezen zich met de invoering van het algemeen kiesrecht in 1917 wel meer gehoord.