Winterweer: ''Code rood is flauwekul''

''Code oranje en code rood. Het is allemaal flauwekul''. Het is een van de reacties die verslaggever Bauke Deelstra te horen kreeg op station Leeuwarden. De een vindt het geweldig dat onze provincie weer helemaal wit is: "Lekker kattekwaad uithalen en sneeuwballen op mensen gooien." Maar anderen zien alleen maar de nadelen van de sneeuw: "Niemand houdt van sneeuw op z'n kop", en "Gisteren vond ik de sneeuw nog leuk, maar vandaag ben ik er alweer klaar mee."

Volgens weerman Jan Jonkman gaat het dinsdag alweer dooien.