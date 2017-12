Lintje voor Hiemstra en Posthuma van Littenseradiel

Raadsleden Gosse Hiemstra en Teake Posthuma van Littenseradiel zijn maandagavond koninklijk onderscheiden. Ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze zijn beide twaalf jaar raadslid geweest in de gemeente. Vanwege de herindeling van Littenseradiel werden de 65-jarige Hiemstra (CDA) en de 61-jarige Posthuma (FNP) in Wommels bij de allerlaatste raadsbijeenkomst van de gemeente in het zonnetje gezet.