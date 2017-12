''Leeuwarder ondernemers niet genoeg betrokken bij LF2018''

Een van de drie hoofdsponsors van Culturele Hoofdstad heeft kritiek op het beleid van de organisatie. Het Leeuwarder Ondernemersfonds (LOF) heeft er geen vertrouwen in dat Culturele Hoofdstad na 2018 nog iets zal opleveren. Bovendien vinden de ondernemers dat ze niet genoeg worden betrokken bij de plannen en niet genoeg kunnen meepraten over de invulling van het traject naar 2018 toe en daarna. ''Culturele Hoofdstad is een aaneenschakeling van een aantal grote evenementen met internationale allure. Als je wil doorzetten na 2028, zul je een idee moeten hebben van hoe je daar opvolging aan geeft'', zegt voorzitter Pieter Douma van LOF.

De ondernemers betalen bij elkaar een miljoen euro aan Culturele Hoofdstad. Ze willen ook nog wel meer betalen als dat nodig is, maar bij de organisatie van Culturele Hoofdstad lijkt daar geen belangstelling voor te zijn. De zogenaamde legacy, dat wat er overblijft, komt nu volgens LOF in gevaar. Concrete ideeën om die legacy te behouden, heeft het ondernemersfonds nog niet, maar in januari zal het met wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden om de tafel. Dan zullen ze bespreken hoe de ondernemers meer kunnen worden betrokken bij de plannen.