VVD Leeuwarden teleurgesteld over uitsluiting nieuwe college

De VVD in Leeuwarden is teleurgesteld over het feit dat de partij niet mag meedoen aan het nieuwe college van de gemeente. Dat zei fractievoorzitter Serge Hollander maandagavond in It Polytburo. De VVD wil bezuinigen op het sociaal domein, terwijl er ook geluiden zijn dat het kabinet met extra geld komt voor de gemeenten. De beoogde collegepartijen in Leeuwarden, PvdA, PAL GroenLinks, CDA en D66, vinden de VVD te conservatief. Hollander wijst dat van de hand. Hij hamert juist op een degelijk financieel beleid.

In de affaire met de 'haat-tweets' van partijgenoot Gert-Jaap van Ulzen toonde Hollander zich boos. In die tweets had Van Ulzen het over 'negerfascisten in een relnichtbus', toen de demonstranten onderweg waren naar Dokkum voor een antizwartepietendemonstratie. Volgens Hollander was het duidelijk dat Van Ulzen niet kon aanblijven als bestuurslid van de Leeuwarder VVD. Opstappen als lid van de partij was volgens hem niet nodig.