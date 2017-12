Nieuwe Skieding krijgt de helft minder uitritten

De nieuwe, aangepaste N358, beter bekend als De Skieding, krijgt de helft minder uitritten. Voornamelijk het aantal particuliere uitritten gaat van meer dan honderd naar ongeveer vijftig. Daarmee kan op het gebied van veiligheid een grote slag geslagen worden. De plannen werden maandag, na jaren overleg, gepresenteerd in het projectbureau bij Houtigehage.

Eerder had het provinciaal bestuur al besloten dat er niet een nieuw tracé komt tussen Surhuisterveen en de A7, maar dat de bestaande weg wordt aangepast. De eerste reacties op die aanpassingen waren positief tijdens de informatiebijeenkomst voor bewoners. Wel had Plaatselijk Belang Surhuisterveen de nodige vragen over de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein bij het dorp. Ze hadden graag gezien dat dat ook werd meegenomen in het plan, maar dat is voorlopig niet het geval, omdat de gemeente Achtkarspelen er eerst een besluit over moet nemen.

In maart 2018 nemen Provinciale Staten een definitief besluit over de nieuwe weg.