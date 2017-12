De overlast door het winterweer valt in Fryslân tot nu toe mee. Op verschillende wegen is het glad en wordt er langzaam gereden, maar de overlast heeft nog niet tot veel ongelukken geleid. Bij Exmorra gleed een bus van de weg en belandde in de sloot.

Voor heel Nederland is code rood afgegeven, behalve voor het Noorden. Voor Fryslân geldt tot middernacht code oranje, daarna geldt code geel. Voornamelijk in de Randstad staan er lange files vanwege de sneeuw.