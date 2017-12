Sneeuwoverlast Friese wegen valt mee, bussen wel stilgezet

De overlast door het winterweer valt in Fryslân tot nu toe mee. Op verschillende wegen is het glad en wordt er langzaam gereden, maar de overlast heeft nog niet tot veel ongelukken geleid. Bij Exmorra gleed een bus van de weg en belandde in de sloot. Voor zover bekend raakten de twee inzittenden niet gewond.

Voor heel Nederland is code rood afgegeven, behalve voor het Noorden. Voor Fryslân geldt tot middernacht code oranje, daarna geldt code geel. Arriva waarschuwt dat het reizen met het openbaar vervoer mogelijk meer tijd zal kosten of dat er ritten uitvallen. Het advies is dan ook om eerst de reisplanner te controleren.

UPDATE 18.24 uur: Het KNMI geeft code rood voor Fryslân en waarschuwt voor spekgladde wegen en sneeuw. De waarschuwing geldt niet voor de Waddeneilanden. Daar geldt nog code geel.

UPDATE 19.00 uur: Arriva stopt al het busverkeer vanwege het winterweer. De gladheid en sneeuw op de wegen maken het te riskant om te blijven rijden, zegt een woordvoerder.

UPDATE 20.00 uur: Vervoerder Arriva maakt bekend dat er vanavond geen bussen meer rijden. De treinen rijden nog wel.