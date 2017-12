Omrin neemt eerste veegmachine op groen gas in gebruik

Afvalverwerker Omrin heeft maandag de eerste veegmachine op groen gas in gebruik genomen. Het is een volgende stap in het verduurzamen van alle auto's van Omrin. De machine verbruikt nauwelijks water bij het vegen en werkt klimaatneutraal, zegt Omrin. De machine die nu in gebruik is genomen, is tijdelijk. Deze wordt in februari vervangen door een nog nieuwer type. De machine tankt bij pompen aan de Jupiterweg en de Morseweg in Leeuwarden.