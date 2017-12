Raadsleden vast in trein, rechtszaak Haulerwijk uitgesteld

De rechtszaak bij de Raad van State van drie omwonenden over de aanleg van het zonnepark bij Haulewijk is uitgesteld tot 8 januari. De zaak stond maandag op de agenda in Den Haag, maar de gemeenteraad van Ooststellingwerf kwam niet opdagen. Vertegenwoordigers van de raad reisden met de trein en kwamen vanwege het slechte weer niet verder dan Zwolle.

De bewoners willen dat de zonnecollectoren van Groen Leven vanuit hun huis zo min mogelijk zichtbaar zijn. Eerdere bezwaren zorgden er al voor dat de collectoren niet twee, maar één meter hoog worden. Beide partijen hebben onenigheid over de hoogte van de 'trafohuisjes', de exacte locatie van het veld en de locatie van de mogelijke aanleg van een haag van 1.80 meter hoog. De Raad wil de mening van de gemeente in de kwestie ook horen. Groen Leven is al begonnen met de bouw van het zonnepark.