De oorzaak van de brand in een boerenstal in Nijega afgelopen weekeinde kan niet worden achterhaald. Volgens de brandweer is de schade aan het gebouw te groot om goed te kunnen onderzoeken. Daardoor kan niet goed achterhaald worden waar de brand precies ontstaan is. De stal ging volledig verloren bij de brand. Het woonhuis en de twee andere stallen konden worden gered. Bij de brand kwamen 22 koeien om.