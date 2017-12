Bij een botsing tussen twee auto's in Leeuwarden rond het middaguur op maandag raakte een man gewond. Hij zat in een van de auto's die op de kruising van de Planetenlaan en de Anne Vondelingweg door nog onbekende oorzaak op elkaar botsten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Politie regelde het verkeer op de kruising. Beide auto's raakten zo zwaar beschadigd dat ze moesten worden weggesleept.