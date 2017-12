Schoolleiders steunen staking in basisonderwijs

Schoolleiders hebben al veel maatregelen genomen om de werkdruk bij de leerkrachten te verlagen. Er is alleen echt meer geld nodig, wil het wat opleveren. Dat stelt de vakbond voor schoolleiders. Leerkrachten uit het basisonderwijs voeren dinsdag opnieuw actie voor meer geld voor de sector. Dat moet gaan naar hogere salarissen en het verlagen van de werkdruk. De meeste schoolleiders steunen de acties.

Het geld dat volgend jaar vrijkomt, is veel te weinig. Het gaat dan maar om 10 miljoen euro zegt Albert Helder van de Leeuwarder onderwijskoepel Proloog. Daar kun je in het onderwijs amper iets mee doen. Helder vindt dan ook dat er meer geld moet komen. Scholen kunnen dan mbo'ers inzetten die taken overnemen van de leerkrachten. Er is dan betere begeleiding van de leerlingen mogelijk en wordt de werkdruk een stuk lager.