Friese restaurants behouden hun Michelinsterren

De uitreiking van de Michelinsterren heeft maandag geen verrassingen opgeleverd voor Fryslân. De drie Friese restaurants die al een ster hadden, hebben deze ook voor komend jaar behouden. Het gaat om de restaurants Koriander in Drachten, Elévé in Leeuwarden en de Heeren van Harinxma in Beetsterzwaag.

Van de drie restaurants heeft Koriander het langst een ster. De Drachtsters kregen de beoordeling dit jaar voor de twintigste keer op rij. De Michelinsterren worden aan restaurants toegekend na een beoordeling van de keuken en de bediening.