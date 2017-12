Duivensport is blij met erkenning 'immaterieel erfgoed'

De duivensport mag sinds dit weekend het predikaat 'officieel immaterieel erfgoed' voeren. De Nederlandse postduivenorganisatie (NPO) heeft zich hier al jaren voor ingezet. In Rosmalen was zondag de ondertekening van het certificaat waarmee de status officieel wordt. In Fryslân zijn zestig duivenverenigingen.

Meer bekendheid

Simon Kuipers uit Aldegea, voorzitter van de afdeling Fryslân, heeft 150 duiven. Zijn beesten zijn gespecialiseerd in lange afstanden, zo tussen de 900 en 1.200 kilometer. "We willen graag dat mensen in de toekomst ook kunnen genieten van de duivensport, dat willen we doorgeven. Dat ze daar ook over veertig jaar nog plezier aan beleven." Hij is blij met de erkenning. "Er komt een museum over de duivensport, maar het belangrijkste is om meer bekendheid aan de sport te geven. De sport staat onder druk, want we hebben ook te maken mei vergrijzing en we willen de jeugd achter de mobiel weg krijgen. Laat ze de duivensport beleven, de omgang met en de verzorging voor de beesten en laat ze er blij mee zijn."