Friese dorpengeschiedenis in eigen canon

Bent u ook wel eens nieuwsgierig naar de geschiedenis van uw eigen dorp of stad? En heeft u geen idee waar dat te vinden is? In 2018 wordt de zoektocht naar het verleden van uw woonplaats een stuk makkelijker, want dan worden de geschiedenissen van alle Friese dorpen en steden verzameld op de website dorpscanon.nl. De website is maandag officieel online gezet, en dorpen en steden kunnen zich vanaf nu inschrijven om mee te doen aan het project. De Friese plaatsen moeten zelf hun eigen geschiedenis uitzoeken, en op basis daarvan een keuze maken over wat er in de canon moet komen. Hierbij kunnen ze hulp krijgen van een deskundige, mocht dit nodig zijn. Het project wordt op 19 januari verder uitgelegd in een speciale bijeenkomst. Een bekende Nederlander zal daar de aftrap doen.