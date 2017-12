SC Cambuur hoeft maandagavond toch niet in actie te komen. In verband met het verwachte winterweer gaat de uitwedstrijd tegen Jong AZ niet door. Ook de andere twee wedstrijden in de Jupiler League die voor maandag stonden gepland, zijn afgezegd. Op korte termijn wordt de wedstrijd tussen Jong AZ en Cambuur ingehaald, zo laat de voetbalbond KNVB weten.

Ook de uitwedstrijd van Jong SC Heerenveen tegen Jong RKC in Waalwijk gaat maandagavond niet door.