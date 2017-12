Auto bij Nij Beets door gladheid in de sloot

Op de Tolhekbuert bij Nij Beets is maandagochtend een auto door de gladheid in het water beland. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt. De brandweer reed in eerste instantie met groot materieel uit, maar al snel bleek dat omstanders de bestuurder al uit de auto hadden gehaald. Medewerkers van de ambulance hebben de bestuurder gecontroleerd, maar die kwam met de schrik vrij. Een berger heeft de auto uit het water gehaald.

​De politie waarschuwt dat de wegen in Fryslân nog steeds glad zijn.