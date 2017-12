Sven Kramer is wereldrecord op 5000 meter kwijt

Ted-Jan Bloemen heeft met een tijd van 6.01.86 een nieuw wereldrecord op de 5.000 meter gereden bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. Daarmee heeft hij de tijd van Sven Kramer uit de boeken gereden. Kramer heeft het record tien jaar in handen gehad. In Calary reed hij 6.03.32. Twee jaar geleden moest de Fries zijn mondiale toptijd op de 10.000 meter ook al aan Bloemen afstaan, dat was toen ook op de Utah Olympic Oval, de snelste ijsbaan ter wereld.

Kramer was Bloemen dit seizoen in onderlinge duels al drie keer te snel af op de 5 en de 10 kilometers. In Salt Lake City konden de mannen niet tegen elkaar schaatsen, want Kramer gaf de voorkeur aan een trainingsstage in Italië. Over zijn grote rivaal zei de Nederlander die voor Canada uitkomt tegen de NOS: "Ik denk wel dat Kramer beseft dat als hij hier was geweest, hij er ook was afgereden."