Turnster Sanne Wevers heeft bij het jaarlijkse toernooi om de Toyota Cup in Japan goud gewonnen op de balk. De in Leeuwarden geboren Olympisch kampioene behaalde een score van 14.100. De D-score, waarbij wordt gekeken naar de zwaarte van de oefening, was een 6.1. Wevers zelf is met name blij met de hoge D-score. Stapje voor stapje weer opbouwen, geeft ze aan. Wevers traint in Sportstad Heerenveen.

Haar tweelingzus Lieke werd op hetzelfde toernooi vierde op de balk met 13.300 punten.