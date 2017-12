De Hoofden van Leeuwarden op transport vanuit Spanje

Misschien wel de meest in het oog springende fontein van het Eleven Fountains project gaat maandag op transport vanuit Spanje naar Leeuwarden. Het gaat om de mistfontein met de twee hoofden, die voor het station in Leeuwarden komt te staan. Maandag worden de hoofden geladen en begint het transport naar Fryslân. Andreas Hiemstra van Wiersma Verhuizingen verzorgt het transport. Ook voor hen is het ophalen van de twee hoofden van Leeuwarden geen 'gewone klus'. "Het zijn natuurlijk hele grote hoofden die op transport moeten," vertelt Hiemstra. "Wij hadden tot nu toe alleen maar tekeningen gezien en wat foto's. De hoofden zijn zo'n 7 meter hoog en ze wegen zo'n 700 kilo per stuk, dus die pak je niet zomaar op om te vervoeren."

Bij het vervoer wordt een grote kraan gebruikt, die de hoofden uit het atelier vandaan op de vrachtwagens moet zetten. Omdat de hoofden zo groot zijn, en het atelier op een krappe locatie zit, is de verwachting dat het laden bijna de volledige dag in beslag gaat nemen. Maandag om half tien 's ochtends wordt het eerste hoofd op een grote vrachtwagen getild. Daarna zal het kunstwerk 1600 kilometer over Spaanse, Franse, Belgische en Nederlandse wegen afleggen, voordat het woensdagavond in Fryslân aankomt. Donderdag worden de hoofden dan meteen naar de eindbestemming, bij het stationsgebied, gebracht.