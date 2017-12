Volgende sneeuwgebied wordt rond het middaguur verwacht

De dag begint maandag met lichte vorst en kans op gladheid. Zo daalde de temperatuur in Leeuwarden in de nacht van zondag op maandag, net voor het opgaan van de zon, naar -2 graden. En zelfs in het Waddengebied kwam het kwik niet boven het vriespunt uit, met een registratie van -1 op Terschelling. Rijkswaterstaat waarschuwt mensen dan ook dat de Friese wegen veilig lijken, maar dat bevroren water en sneeuwresten nog steeds voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.

Volgens weerman Jan Jonkman is er voor de liefhebbers van winterweer nog wel wat te genieten maandagochtend. Zo is er aan het begin van de dag kans op zonnig weer: "Het is eerst nog droog met de zon er zo nu en dan bij, dat zou mooie plaatjes kunnen opleveren." Deze zonneschijn lijkt echter maar van korte duur, want tegen het middaguur worden de eerste sneeuwbuien alweer verwacht in Fryslân. De temperatuur blijft hierbij overdag rond het vriespunt hangen. Volgens Jonkman moet het verkeer dus zowel 's ochtends als 's avonds rekening houden met bijzondere omstandigheden. "Met name in de avondspits moet men rekening houden met slecht zicht en gladde wegen."