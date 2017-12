"Friese wegen goed te begaan, maar let op voor gladheid"

De wegen in Fryslân zijn maandagochtend over het algemeen goed te begaan, maar toch moeten mensen rekening houden met verraderlijke gladheid. "Er is vannacht in het noorden door ruim 150 aannemers en medewerkers van Rijkswaterstaat gewerkt om de weg schoon te maken, en de weg ligt er nu inderdaad schoon bij," vertelt Marleen Wildschut van Rijkswaterstaat. "Dat betekent wel dat er her en der nog sneeuwresten kunnen liggen, maar over het algemeen is de weg goed begaanbaar in het noorden." Toch kunnen deze sneeuwresten nog voor veel gladheid zorgen. "Het vriest flink dus er kan zeker lokaal gladheid ontstaan door opvriezing van sneeuwresten of vocht."

Thuis werken

Zondag kwam Rijkswaterstaat nog met het advies om maandag thuis te werken, en de organisatie blijft ook maandag bij dit advies. "Ook omdat het later in de ochtend kan gaan sneeuwen, blijven wij bij het advies om thuis te werken. Vooral in de avondspits omdat het dan alweer gladder kan worden door sneeuw."​ De verwachting is dat de nieuwe sneeuwbuien in de loop van de ochtend in het noorden van Nederland zullen bereiken. Rijkswaterstaat raadt mensen aan om voor de laatste stand van zaken hun social media in de gaten te houden, of te kijken op de website rijkswaterstaatstrooit.nl.