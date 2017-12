Deelname schaatsster Janine Smit aan OKT nog onzeker

Het is nog onzeker of Janine Smit eind deze maand kan mee kan doen aan het Olympisch kwalificatietoernooi. De schaatsster uit Heerenveen viel vrijdag op haar knie bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City op de 500 meter. Er zit een flinke zwelling op haar knie en een MRI-scan kan nog geen uitsluitsel geven over de ernst van de blessure en hoe lang het herstel gaat duren.