Provincie presenteert plannen voor een veiliger Skieding

Maandag 11 december presenteert de provincie de nieuwe plannen voor de N358, ook wel de Skieding genoemd, de weg tussen Surhuisterveen en de A7. De bedoeling is om de weg veiliger te maken, om de leefbaarheid te verbeteren en de ontsluiting van woningen aan de weg beter mogelijk te maken. De Skieding is een drukke provinciale tweebaansweg met veel landbouwverkeer en minirotondes. Met alle omwonenden is gesproken en deze mensen mochten hun wensen en suggesties voor de aanpassingen van de weg inleveren. Er is een ontwerp gemaakt met de meest kansrijke oplossingen en dat zal maandag worden getoond. Iedereen is welkom tussen vier uur 's middags en negen uur 's avonds op het Projectbureau De Skieding in Houtigehage.

Breder

Het doel is om de Skieding breder te maken. Op de weg wordt hard gereden en voor mensen die aan de weg wonen is het lastig om met de auto van het erf af te komen. De provincie wil nu kijken waar op- en afritten gecombineerd kunnen worden. Met het extra geld wordt tegemoet gekomen aan een wens van omwonenden. Die willen beslist geen parallelweg.

Geld

Voor de weg is al een basisbedrag van 5,7 miljoen euro beschikbaar. Dat wordt gebruikt voor het breder maken, de aanleg van ovondes en de aanpak van gevaarlijke bochten. Eerder werd ook gesproken over een bedrag van 2,4 miljoen euro extra voor aanvullende maatregelen, maar dat voorstel is ingetrokken, omdat de provincie de wensen van de omwonenden wil meenemen in het project. Het bedrag kan daardoor hoger of lager uitvallen, zo schrijft de provincie.

Begin 2019 moet het werk aan de weg beginnen. Meer informatie over de plannen is hier te vinden.