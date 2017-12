Delegatie LF2018 komt enthousiast terug uit Aarhus

Een delegatie van Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad 2018 is enthousiast teruggekomen uit het Deense Aarhus. Daar werd dit weekend het jaar als Europese culturele hoofdstad 2017 officieel afgesloten. De titel werd officieel overgedragen aan Leeuwarden en Malta. Uit Fryslân waren onder andere Tjeerd van Bekkum, directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018, gedeputeerde Sytske Poepjes en Sjoerd Feitsma, wethouder in Leeuwarden, van de partij.

'Legacy'

Volgens Feitsma heeft de delegatie veel inspiratie opgedaan en gekeken hoe het evenement een positief gevoel achterlaat bij de mensen. Volgens hem zijn de meeste mensen in Aarhus enthousiast over wat het evenement hun regio heeft gebracht. Ook heeft hij gezien dat veel zaken die bruikbaar zijn voor de toekomst, de 'legacy', voor een groot gedeelte pas in de loop van het jaar duidelijk worden.

Engelse media

Aarhus heeft Leeuwarden geadviseerd om de publiciteit over het evenement niet alleen op buurlanden zoals België en Duitsland te richten, maar ook op Engeland. Niet omdat dit veel toeristen zal aantrekken, maar wel omdat aandacht in de Engelse media ook weer zorgt voor aandacht in de nationale media. En dat kan ervoor zorgen dat mensen uit de Randstad de weg naar Fryslân beter weten te vinden.