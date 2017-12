Darter Noppert wint eerste televisietitel in Egmond aan Zee

Darter Danny Noppert uit Joure heeft zondagavond zijn eerste televisietoernooi gewonnen. In de finale van de Finder Darts Masters in Egmond aan Zee was Noppert met 5-3 te sterk voor tegenstander Jim Williams uit Wales. Evenals in de halve finale tegen Mitchell was het begin van de Jouster niet sterk. De wedstrijd ging tot de stand van 3-3 in sets gelijk op. In een beslissende vijfde leg in de zevende set pakte Noppert de belangrijke 4-3 voorsprong. Die gaf de 26-jarige darter niet meer uit handen.

Noppert: "Ik ben trots. Ik probeer altijd het uiterste uit mezelf te halen, en ik ben blij dat ik nu een televisietoernooi te pakken heb. Dit pakken ze mij niet meer af. Dit is geweldig."

Het is voor het eerst sinds 2004 dat het toernooi in Egmond aan Zee gewonnen wordt door een Nederlander. In dat jaar werd het toernooi gewonnen door Raymond van Barneveld. Danny Noppert is ook de eerste Friese darter ooit die een internationaal televisietoernooi op zijn naam schrijft.

"Deze is voor jou mam!"

De winst in de halve finale droeg een emotionele Noppert op aan zijn zieke moeder. "Deze is voor jou mam. Ik hou van je mam!", waarna hij met zijn handen de vorm van een hartje maakte.