UPDATE: Strooiwagens in actie, waarschuwing voor gladheid

Op een groot aantal plekken in de provincie wordt zondag gestrooid in verband met gladde wegen. Onder andere in de gemeente De Fryske Marren, Ooststellingwerf, Heerenveen, Achtkarspelen en Leeuwarden zijn strooiwagens de weg opgestuurd. De ANWB meldt dat het vooral op de A7 tussen Gorredijk en Drachten glad is, en ook op de A32 tussen Leeuwarden en Heerenveen.

Spekgladde ochtendspits

Het KNMI heeft voor zondag code oranje afgegeven in Fryslân. Maandag wordt het mogelijk ook weer glad. De gemeente Leeuwarden waarschuwt voor spekgladde wegen tijdens de ochtendspits van maandag. Er wordt in de gemeente veel zout gestrooid, maar het is maar de vraag of dit effect heeft. De gemeente verwacht dat veel wegen bevroren zijn en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Ook fiets- en wandelpaden kunnen erg glad zijn. Rijkswaterstaat adviseert mensen om thuis te werken als dat mogelijk is en niet de weg op te gaan.

Het KNMI heeft zondag last van een grote storing. Daardoor ontbreken waarnemingen van weerstations en is de website niet bereikbaar.