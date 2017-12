Luko Reinders is de winnaar van Liet 2017. Zijn nummer 'Kom rin mei my' kreeg zondag in poppodium Neushoorn in Leeuwarden van de vakjury de hoogste waardering. Reinders werd op gitaar begeleid door Bas Postma.

Reinders en Postma mogen door de winst meedoen aan Liet International, dat in mei 2018 plaatsvindt in Leeuwarden. Aan Liet International doen vijftien deelnemers uit verschillende Europese regio's mee.