De reddingsbrigade heeft zondagochtend in Lekkum de volledige ochtend gezocht naar de vermiste Remon Bruinsma. Dat deden ze in en om de jachthaven van het dorp en op de Dokkumer Ie. Er bestaat een vermoeden dat het lichaam van Remon mogelijk door de stroming in dat gedeelte van de Dokkumer Ie terecht is gekomen. De zoektocht heeft niks opgeleverd.