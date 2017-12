Eerste overboord geslagen containers aan wal op Terschelling

Een gedeelte van de containers die vrijdagnacht overboord sloegen op de Noordzee boven Ameland, zijn aan vaste wal gebracht op Terschelling. In de nacht van vrijdag op zaterdag verloor een schip, dat vaart onder de vlag van Antigua en Barbuda, 24 containers op zee. Het schip was onderweg van Bremerhaven naar Rotterdam. Medewerkers van de kustwacht hebben onder andere met een vliegtuig gezocht naar de containers. Volgens de kustwacht zitten er geen chemische stoffen in.

— peter van suijlekom (@oelavans) December 10, 2017