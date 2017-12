Bobteam wordt 25e in Winterberg, Spelen nog ver weg

Het Nederlands viermansbobteam, met daarin Jeroen Piek uit Heerenveen en reserve Dennis Veenker uit Damwâld, is zondag niet verder gekomen dan de 25e plaats bij de wereldbekerwedstrijden in het Duitse Winterberg. Het team mocht hierdoor niet meedoen aan de tweede run.

Kwalificatie voor de Olympische Spelen is door het resultaat van zondag nog ver weg. De bobsleeers staan in het algemeen klassement nu op de zeventiende plaats. Om mee te doen aan de Spelen moeten ze bij de eerste twaalf in het klassement eindigen. Ze hebben nog drie wereldbekerwedstrijden om naar de twaalfde plaats te klimmen.