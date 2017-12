UPDATE: Verkeerd meisje meldt zich in vermissingszaak Remon

Het blonde meisje dat zich had gemeld in verband met de vermissing van Remon Bruinsma, is niet het meisje dat werd gezocht. Dat schrijft de moeder van Remon op haar Facebookpagina. Op camerabeelden heeft de familie gezien dat Remon vorige week donderdagnacht om 2.20 uur meeloopt met een groep van vier of vijf personen van de C&A op de Nieuwstad tot de Doelesteeg. Toen ze op de hoek aankwamen, wijst een blond meisje uit dit groepje naar de andere kant van de Nieuwstad. Remon loopt dan snel die kant op. Na het bericht op Facebook waarin het meisje werd opgeroepen haar te melden, schreef de moeder van Remon zondag dat een meisje contact had gezocht. Nu blijkt dat dit niet om het meisje ging dat werd gezocht.