Iepen UP genomineerd voor publieksprijs Friese Popawards

Op 16 december worden de jaarlijkse Friese Popawards weer uitgereikt op het Freeze Festival in Leeuwarden. Dit jaar is het programma Iepen UP genomineerd voor de publieksprijs. Deze talkshow wordt elke week live uitgezonden bij Omrop Fryslân op de website, via Facebook en YouTube. Andere genomineerden voor de publieksprijs zijn: Kunstbende Friesland, 3VOOR12/Friesland, Deepgrooves, The Homesick, Explore the North, Teethgrinder en Douwe Dijkstra en de Sneue Vertoning. Het publiek kan tot vrijdag 15 december 15.00 uur een stem een stem uitbrengen op de website van Friesland Pop.

Voor de Bernlef Prijs komen Meindert Talma, Zea, Baldrs Draumar en Wiebe in aanmerking. Ook de genomineerden voor de NHL Talent Award zijn bekendgemaakt. In deze categorie maken CIEL, Katie Koss, Korfbal, Rollàn en Willie Darktrousers & De Splinters kans op een prijs.

De genomineerden voor de Friese Popprijs en de Omrop Fryslân Klipkar.tv Klipaward zijn nog niet bekendgemaakt.