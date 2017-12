De korfballers van SCO pakten zaterdag een knappe 29-28 overwinning op Unitas. In de eigen sporthal De Steense begon de ploeg uit Oldeholtpade goed aan de wedstrijd. Al snel stond er een 8-3 voorsprong op het bord. Voor rust wist Unitas evenwel terug te komen tot een 13-13 ruststand.

In de tweede helft hielden beide ploegen elkaar lang in evenwicht. In een spannende slotfase trok SCO uiteindelijk aan het langste eind en stelde daarmee de overwinning in eigen hal veilig.