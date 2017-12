De ijshockeywedstriid tussen UNIS Flyers en AHOUD Devils Nijmegen gaat zondag niet door. Het bekerduel zou om vijf uur in Thialf in Heerenveen worden gespeeld, maar is vanwege het slechte weer afgelast. De Nederlandse IJshockeybond heeft dit besloten, met het oog op de veiligheid van de teams en de toeschouwers. Er wordt nog overlegd over een nieuwe datum voor de wedstrijd.