Kip en Van Wermeskerken in basis bij Cambuur

Ricardo Kip en Sai van Wermeskerken spelen maandag tijdens de uitwedstrijd van Cambuur tegen Jong AZ in de basis. Dit gaat ten koste van Bryan Smeets en Kevin van Kippersluis. "Ik wil wat meer dynamiek op het middenveld hebben", zei trainer Sipke Hulsoff zondag na de training. De laatste maand van het kalenderjaar 2017 is belangrijk voor Cambuur, aldus Hulshoff. "Wij spelen nog vier finales, waaronder de bekerwedstrijd tegen de amateurs van GVVV. Wij willen overwinteren in de beker en wij willen in de drie komende competitiewedstrijden goede resultaten behalen."

Dat moet in eerste instantie gebeuren tegen Jong AZ. "Zij spelen goed voetbal", zegt Hulshoff. "Er zit veel diepte in het spel en er zit ook veel voetballend vermogen in. Maar wij moeten tegen deze tegenstander mannelijk voetballen en dominant zijn." De wedstrijd Jong AZ-Cambuur wordt maandagavond om 20.00 uur gespeeld in het AFAS Stadion in Alkmaar.