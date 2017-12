Danscafé De Prins in Bolsward is zaterdagnacht korte tijd ontruimd geweest. In de uitgaansgelegenheid zou een bus pepperspray zijn leeggespoten. Even na twee uur werden de hulpdiensten opgeroepen. De bezoekers moesten naar buiten, veel van hen hadden last van de ogen. Ze zijn behandeld door ambulancepersoneel. De brandweer heeft metingen gedaan, maar kon niks vinden.