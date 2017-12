UPDATE: 22 kalveren komen om bij brand in stal Nijega

De uitslaande brand bij het boerenbedrijf aan de Skieppekampen in Nijega is onder controle. De brand was in een van de drie stallen op het erf. Deze stal is verloren gegaan. Omdat het ging om de stal het dichtst bij het woonhuis, werd ingezet op het behouden van de woning. Dat is gelukt.

In de stal stonden 170 koeien. Volgens de brandweer zijn er minstens 22 jonge dieren omgekomen door de brand en hebben veel koeien brandwonden opgelopen. Voor de koeien is een veearts opgeroepen. Tijdens de evacuatie van de dieren hebben mensen rook ingeademd. Zij zijn onderzocht door ambulancepersoneel.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer riep omwonenden op om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Omdat de brandweer meer hulp nodig had, werd er opgeschaald van middelbrand naar grote brand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens de brandweer is er geen asbest vrijgekomen.

In #nijega zijn we aan het nablussen. Er zijn een aantal personen onderzocht door ambulance personeel omdat zij bij de evacuatie van de koeien rook hebben ingeademd. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) December 10, 2017