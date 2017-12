Gerry Hamstra blijft positief en ziet 'opgaande lijn'

Het lukte SC Heerenveen zaterdagavond opnieuw niet om thuis drie punten te pakken. De laatste keer dat dat gebeurde, was drie maanden geleden op 10 september. Toen werd PSV verslagen (2-0). Bovendien won Heerenveen van de laatste negen competitiewedstrijden er maar twee.

Wat vindt technisch manager Gerry Hamstra van deze situatie? "Wat we zien is dat we van de laatste negen wedstrijden er maar twee winnen, maar dat we op Vitesse na alle wedstrijden meer verdienden. We zijn bezig met een proces en dat blijven we volgen. We hebben een lijn ingezet, weten wat we doen en ik zie nog steeds een stijgende lijn. Alleen de punten ontbreken."

Hamstra en de club zullen in januari de transfermarkt op gaan. "In de winterstop gaan we nog wel wat doen. Ik ga niet zeggen wat en voor welke linie, want dan maak ik andere clubs wakker. Hoeveel we gaan doen is ook afhankelijk van wat er weg gaat.

Na het gelijkspel tegen VVV Venlo zegt Hamstra: "We werden twee jaar geleden twaalfde, vorig jaar negende en het zou mooi zijn als we nu rond de zevende plaats eindigen. Het halen van de play-offs en een plek tussen de zesde en negende plaats zou mooi zijn. Daar horen we te staan qua begroting."