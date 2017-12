Messen en breekijzer in beslag genomen in centrum Leeuwarden

Veertien messen en één breekijzer zijn zaterdagnacht in beslag genomen door de politie in Leeuwarden. De wapens werden aangetroffen bij een preventieve controle in de binnenstad. De politie fouilleerde in totaal 274 mensen en heeft in 56 auto's gekeken. Iedereen die een mes bij hem of haar had, moest dat inleveren en kreeg proces-verbaal. In de binnenstad van Leeuwarden geld een messenverbod.

