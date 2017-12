Drie drankrijders in Leeuwarden moeten rijbewijs inleveren

De politie heeft zaterdagnacht drie drankrijders aangehouden in Leeuwarden. Op de Oostergoweg werd een 25-jarige Leeuwarder automobilist voor de derde keer betrapt met te veel drank op achter het stuur. Zijn rijbewijs is ingenomen en hij moet een cursus volgen over alcohol in het verkeer. Ook een 18 jarige bestuurder uit Steenwijk raakte zijn rijbewijs kwijt en moet aan de cursus meedoen. Hij liep op de Sophialaan tegen de lamp.

Een 18-jarige snorfietser uit Leeuwarden had ook te veel gedronken. Bij een controle in de Goudenregenstraat moest hij zijn rijbewijs in leveren en kreeg hij een boete van 300 euro.