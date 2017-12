De volleybalvrouwen van VC Sneek waren zaterdagavond veel te sterk voor TalentTeam Papendal. In Sneek had de thuisclub geen moeite met de nummer acht van de ranglijst. In de drie sets won de ploeg van coach Petra Groenland.

De eerste set won Sneek met 25-16, de tweede met 25-20 en de laatste met 25-17. Door de overwinning staat Sneek tweede met 26 punten uit elf wedstrijden. Sliedrecht Sport is koploper in de eredivisie.