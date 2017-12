Basketballers Aris in eigen huis onderuit tegen Weert

De basketballers van Aris hebben de kater die de ploeg zaterdagavond opliep, na de flinke nederlaag tegen Donar, niet kunnen wegspelen. Weert was in sporthal Kalverdijkje met 76-73 te sterk voor de ploeg van coach Tony van den Bosch.

Aris begon wel goed aan de wedstrijd. Na het eerste kwart stond het 17-14 voor de Leeuwarders. In het tweede kwart was Weert beter en stonden de bezoekers in de rust met 30-29 voor. Daarna was Aris de sterkste en de ploeg nam na het derde kwart weer de leiding: 49-44. In de slotfase van de wedstrijd maakte Weert het verschil en won het team, na verlenging, uiteindelijk met 76-73.