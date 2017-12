Sneek Wit Zwart pakt thuis punt tegen Achilles 1894

Zondag hoofdklasse Sneek Wit Zwart speelde zaterdagavond thuis gelijk tegen hoogvlieger Achilles 1894 uit Assen. In Sneek stond de eindstand tegen de rust al op het scorebord. Het werd 1-1 en daar schoten de Snekers weinig mee op. Op de ranglijst houden ze alleen Jong Achilles'29 en RKHVV onder zich.

De ploeg van trainer Germ de Jong kwam na een kwartier spelen op voorsprong. David van der Pol zette de Snekers op 1-0. Dik tien minuten later zette Luuk Kuipers van Achilles 1894 beide ploegen weer gelijk.

Net voor de rust kreeg Ids Hannema van de gasten een rode kaart en Sneek Wit Zwart een penalty. Helaas voor de Snekers slaagde Gerben Visser er niet in om zijn ploeg opnieuw op voorsprong te zetten. In de absolute slotfase was Harvey de Boer nog dichtbij het winnende doelpunt, maar het lukte hem net niet om te scoren.