Danny Noppert naar kwartfinales van Finder Darts Masters

Darter Danny Noppert uit Joure heeft zaterdagavond de kwartfinales van de Finder Darts Masters bereikt. In Egmond aan Zee won Noppert zonder moeite met 5-1 van Conan Whitehead uit Engeland. Eerder die dag was de 26-jarige Jouster al te sterk voor Cameron Menzies. Door die twee overwinningen in de poulefase gaat Noppert als groepswinnaar door naar de laatste acht van het televisietoernooi.

De kwartfinales gaan zondagmiddag van start. Daarna worden meteen de andere finalewedstrijden gespeeld. De Finder Darts Masters is het enige officiële televisietoernooi van Nederland.